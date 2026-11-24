В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появились на свет два новых обитателя. 23 сентября у пары кустарниковых собак родились два самца. Сейчас малыши привыкают к жизни в большой группе сородичей.

По информации зоопарка, детеныши пока ведут себя спокойно, но уже проявляют любопытство и активно взаимодействуют с родителями. Особенно достается матери: щенки повсюду следуют за ней, играют с ее ушами, лапами и даже пытаются тянуть за пасть.

Самка терпеливо относится к проделкам потомства. Остальные животные в группе также принимают участие в общении с малышами, поэтому детеныши растут в окружении взрослых сородичей.

Кустарниковые собаки — хищные животные, обитающие в Центральной и Южной Америке. Они отличаются небольшими размерами, короткими лапами и перепонками между пальцами, благодаря которым хорошо плавают. Эти звери живут группами, совместно добывают пищу и заботятся о потомстве.