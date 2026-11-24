В Новосибирской области подвели итоги развития ветеранского добровольчества среди старшего поколения. Стратегия развития ветеранского волонтерства стала главной темой III пленума областного совета ветеранов, прошедшего 24 ноября в региональном Правительстве. В регионе действует более 860 добровольческих сообществ, объединяющих около 200 тысяч человек. Анкетирование показало, что порядка 30 тысяч представителей старшего возраста регулярно и безвозмездно помогают нуждающимся.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин, приветствуя участников от имени Губернатора Андрея Травникова, отметил ключевую роль ветеранов. Он подчеркнул, что их труд в период специальной военной операции заслуживает высочайшего признания. Также Роман Бурдин указал на важность привлечения молодежи, добавив, что участие подростков в сборке пайков или плетении сетей заменяет долгие лекции о патриотизме.

Председатель областного совета ветеранов Владимир Панарин представил доклад, сделав акцент на проекте «Развитие добровольчества в ветеранском сообществе», стартовавшем в 2026 году. Создан координационный совет и утверждены пять опорных площадок в Венгеровском, Маслянинском, Купинском и Новосибирском районах, а также в Дзержинском районе Новосибирска. Цифровой базой стал раздел «Добровольчество» на портале «Патриот 54». Владимир Панарин добавил, что для старшего поколения помощь ближнему — неотъемлемая часть идентичности и способ оставаться востребованным.

В рамках пленума вручили знаки «За милосердие, добровольчество и благотворительность» и Благодарственные письма Губернатора. Награды получили Людмила Меркулова из Новосибирского района, Виктор Козлов и Илья Рахманин из Чановского и Доволенского округов, а также Александр Куккус из Ленинского района Новосибирска.

В преддверии 90-летия региона и 55-летия ветеранской организации, которые отметят в 2027 году, Совет наметил приоритеты. Среди них — вовлечение ветеранов СВО в общественную жизнь, развитие наставничества, сохранение исторической памяти и укрепление партнерства с органами власти.