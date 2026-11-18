Дорожные службы Новосибирской области завершили подготовку региональных и межмуниципальных трасс к зимнему сезону. Для борьбы со снегом и гололёдом заготовили спецтехнику, противогололёдные материалы и пункты помощи автомобилистам.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, зимой на областных дорогах будут работать 1119 единиц техники. На 34 пескобазах подготовили 92,3 тысячи тонн песко-соляной смеси, 57,2 тысячи тонн песка, 14,3 тысячи тонн соли и 511 тонн реагентов.

Особое внимание уделят наиболее загруженным трассам, в том числе направлениям на Колывань, Кочки и Ленинск-Кузнецкий. На опасных участках усилят дежурство патрульных экипажей.

Также специалисты проверили школьные маршруты, организовали круглосуточную работу диспетчерских служб и подготовили 36 передвижных пунктов обогрева. Они смогут оказать автомобилистам техническую помощь в случае поломки или другой чрезвычайной ситуации.

О проблемах на региональных дорогах жители могут сообщить в диспетчерскую ТУАД по телефону 8-383-335-81-50.