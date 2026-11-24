Переправу на 36-м километре автодороги Чаны — Венгерово — Кыштовка закроют для движения с 19 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать до 11 октября 2027 года. Об этом предупредили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Причиной временного прекращения проезда станут ремонтные работы на мостовом сооружении.

На период реконструкции для водителей предусмотрен альтернативный маршрут. Объехать закрытый участок можно будет по соседнему мосту через Омь, расположенному на 41-м километре этой же трассы. Расстояние между двумя переправами составляет около двух километров.