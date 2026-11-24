Для борьбы с незаконной разработкой месторождений в области усилили геологический надзор. С 2023 года к проверкам привлекают маркшейдеров, которые проводят замеры и следят за соблюдением требований при ведении горных работ.

В работе инспекторы также активно используют современные технологии. Для поиска нелегальных карьеров и фиксации нарушений анализируют спутниковые снимки и данные, полученные с беспилотных летательных аппаратов. Дополнительные возможности появились благодаря сотрудничеству с региональным министерством цифрового развития и связи, предоставившим доступ к материалам дистанционного зондирования Земли.

Эти инструменты помогли установить более двух десятков случаев незаконного недропользования.

Эффективность работы регионального ведомства получила оценку на Всероссийском форуме контрольных органов. По результатам рейтинга министерство природных ресурсов Новосибирской области заняло вторую строчку среди десяти региональных контрольных структур.

Также стали известны показатели административной работы ведомств за 2026 год. Согласно данным подсистемы «Административное производство», региональное министерство возбудило 1 075 дел. Десятку наиболее активных органов замкнул Госстройнадзор Новосибирской области, на счету которого 328 административных дел.

