В Новосибирске прошел семинар, посвященный сохранению культурного наследия и укреплению межнационального согласия через развитие народных игр. Мероприятие совместно организовали региональное министерство культуры и Центр русского боевого искусства «Русский щит».

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что ключевым ориентиром для отрасли на 2026 год стало проведение Года единства народов России. Он указал, что традиционные игры представляют собой не просто элемент наследия, а эффективный инструмент воспитания. Глава ведомства подчеркнул важность системной межведомственной работы, чтобы игровые практики вернулись в повседневную жизнь детей и молодежи, став основой для формирования общероссийской гражданской идентичности.

Главным практическим результатом встречи стал переход от разовых праздников к регулярной работе. Занятия внедрят в учреждениях культуры, образования и молодежной политики, которые станут полноценными опорными площадками. В ходе семинара был детально представлен проект «Молодецкие игры народов России», занявший первое место в номинации «Лучшие этнопрактики» на окружном и федеральном этапах премии «Гордость нации–2026». Также участники изучили опыт подготовки специалистов и работы площадок в районах области.

По итогам обсуждения были определены опорные площадки, готовые к регулярной деятельности, и обозначены потребности муниципалитетов. Участники наметили мероприятия на 2027 год и согласовали шаги по формированию межрегиональной координационной группы для обмена опытом. Семинар наглядно подтвердил наличие у районов конкретных инициатив. В ближайшей перспективе властям предстоит создать региональную межведомственную рабочую группу и разработать комплексную программу развития проекта на 2027–2030 годы.