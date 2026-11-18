В Новосибирской области в середине недели ожидается заметное похолодание. В ночь на ближайшие дни температура воздуха может достигать −13 градусов. Жителей региона предупреждают о заморозках с помощью СМС-рассылки от МЧС.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, холодная погода сохранится с 18 по 20 ноября. Ночью температура будет держаться в пределах от −8 до −13 градусов, а днём воздух местами прогреется до +3.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра. Его скорость при порывах может составить 12–14 метров в секунду. В пятницу, 20 ноября, не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега.

В регионе также продолжают действовать неблагоприятные метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Соответствующий режим продлён до 10:00 четверга, 19 ноября.