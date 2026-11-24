Жительница Каргатского района получила денежную компенсацию после несчастного случая на рабочем месте. Во время работы пекарем у индивидуального предпринимателя в июне 2026 года женщина получила термический ожог, который затронул 15% поверхности тела.

Проверка прокуратуры показала, что происшествие было связано с недостаточной подготовкой сотрудников по вопросам охраны труда.

В интересах пострадавшей районная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и обязал предпринимателя выплатить женщине 10 тысяч рублей.

На данный момент судебное решение исполнено, пострадавшая получила положенные деньги.

По данным прокуратуры Новосибирской области.