В Новосибирской области более 100 молодых исследователей стали обладателями стипендий Президента РФ, а также именных премий и стипендий регионального Правительства. Награды вручила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова 24 ноября в ходе ежегодной встречи с научной молодежью. Мероприятие, собравшее свыше 200 участников, прошло в корпусе поточных аудиторий нового кампуса НГУ, возведенного по национальному проекту «Молодежь и дети».

Замгубернатора отметила, что в регионе трудятся почти 4,5 тысячи молодых ученых, что составляет около 45% от общего числа исследователей. По ее словам, награжденные работают на переднем крае науки в интересах страны и являются участниками региональной программы научно-технологического развития. Ирина Мануйлова подчеркнула, что сдача СКИФа и открытие современного кампуса НГУ в 2026 году открывают перед научным сообществом новые перспективы. Она также акцентировала внимание на уникальной мультидисциплинарной экосистеме региона, где университет соседствует с Академпарком, СКИФом и профильными НИИ.

Заместитель директора ЦКП «СКИФ», доктор химических наук Андрей Бухтияров рассказал о возможностях синхротронной установки, а ректор НГУ, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный представил детали проекта «Кампус ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

В рамках церемонии стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов, чьи работы соответствуют приоритетам научно-технологического развития России, получили 68 новосибирцев. Именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся достижения удостоены 16 ученых, а стипендии за перспективные проекты вручены 20 авторам.

Власти системно поддерживают инноваторов через гранты, проекты с Российским научным фондом и молодежные лаборатории. Фокус сделан на импортозамещении: от ПО для авиаматериалов до лекарств. С 2023 года открыты три лаборатории, получившие по 15 млн рублей. Так, лаборатория Новосибирского института органической химии уже реализовала продукции на 21 млн рублей.