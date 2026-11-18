По данным Западно-Сибирского УГМС, 18 ноября в Новосибирской области ожидаются температурные качели: в светлое время суток местами ожидается до +3 градусов, но в ночные часы показатель резко упадёт до −13.

Ночью в Новосибирске ожидается похолодание до −4…−6 градусов, днём воздух прогреется до 0…+2, в начале дня будет малооблачно и без осадков, а скорость юго-восточного ветра составит 2–7 м/с. В районах области ночью ожидается −8…−13 градусов, местами −2…−7, днём температура составит −2…+3 градуса.

В регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, а ночью и утром — изморозь.