В Татарске Новосибирской области устранили нарушения, из-за которых люди с ограниченными возможностями здоровья не могли беспрепятственно пользоваться парковочными местами возле общественных учреждений.

Нарушения выявила Татарская межрайонная прокуратура во время проверки, проведенной совместно с сотрудником Госавтоинспекции. Выяснилось, что на специально отведенных парковочных участках возле ряда социальных объектов отсутствовала необходимая дорожная разметка «Инвалид». Это противоречило требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

Отсутствие обозначений затрудняло доступ людей с инвалидностью к зданиям органов местного самоуправления и другим объектам социальной инфраструктуры.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в администрацию Татарского муниципального округа.

После рассмотрения документа необходимые работы провели по шести адресам в городе. На парковках нанесли специальную разметку для автомобилей, которыми пользуются люди с инвалидностью.