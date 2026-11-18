В Новосибирской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Кадры» в 2026 году. Благодаря мерам поддержки рынок труда региона сохраняет стабильность: уровень безработицы опустился до рекордных 0,5%, что совпадает со средними показателями по стране. При этом банки вакансий предлагают соискателям порядка 20 тысяч рабочих мест.

Ключевой вектор работы в текущем году — переобучение взрослых и подготовка специалистов для оборонно-промышленного комплекса. В рамках проекта «Активные меры содействия занятости» более двух тысяч человек освоили востребованные компетенции, включая управление беспилотниками, веб-дизайн и искусственный интеллект. Подавляющее большинство выпускников уже трудоустроились или сохранили свои позиции. Дополнительно при поддержке государства созданы десятки новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. По направлению «Образование для рынка труда» сотни сотрудников предприятий ОПК уже повысили свою квалификацию, а другие продолжают обучение по заключенным соглашениям.

Масштабную помощь в поиске работы оказал проект «Человек труда». Через федеральные и региональные ярмарки «Работа России. Время возможностей» трудоустроили свыше 8,4 тысячи жителей региона. Также новосибирцы успешно представили область на федеральных конкурсах профессионального мастерства, включая соревнования для ветеранов СВО «Второй старт» и конкурс «Машинист».

Начальник управления занятости населения Ольга Лаврова отметила, что ведомство фокусируется на создании максимально комфортной среды для соискателей. По ее словам, главная цель заключается в том, чтобы ветераны СВО, молодые профессионалы и женщины в декрете могли найти подходящее применение своим силам в экономике области в кратчайшие сроки.

В перспективе службу занятости ждет глобальная трансформация. К 2028 году разрозненные филиалы объединят в единый современный кадровый центр, который будет выстроен с учетом актуальных потребностей как работодателей, так и кандидатов.