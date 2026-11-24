Количество оформленных кредитов продолжает снижаться. Для сравнения, в 2025 году в регионе зарегистрировали 122 сделки по этой программе, а в 2024-м — 248.

Сельская ипотека действует в России с 2020 года. Спустя два года правительство сделало программу бессрочной, однако возможность выдачи новых кредитов по-прежнему зависит от выделенных государством средств на субсидирование.

На доступность льготных займов повлияла приостановка приёма заявок Россельхозбанком. В сентябре 2024 года финансовая организация прекратила принимать новые обращения из-за исчерпания бюджетных лимитов. Возобновить выдачу кредитов удалось лишь 29 сентября 2025 года, причём программа заработала с изменёнными условиями.

Теперь претендовать на льготную ипотеку могут не только работники агропромышленного комплекса, но и сотрудники социальной сферы, сельских администраций, предприниматели в сфере АПК. В число получателей также вошли участники специальной военной операции и их супруги.