В Новосибирской области утверждена новая региональная программа на 2026–2030 годы, направленная на системное снижение уровня социального сиротства. Ключевая цель — сократить к 2030 году число детей, находящихся в центрах помощи, на 31%. Вопросы профилактики семейного неблагополучия и поддержки уязвимых семей обсудили на совещании в Правительстве региона под председательством заместителя Губернатора Константина Хальзова.

Замгубернатора подчеркнул, что за каждой статистической цифрой стоят реальные судьбы, и стратегическая задача региона — обеспечить детям безопасное детство в семье. По его словам, выстроенная система профилактики уже демонстрирует высокие результаты, а объединение усилий всех ведомств позволит достичь целевого показателя к 2030 году. Константин Хальзов также отметил, что помощь семьям в трудной ситуации должна приходить до того, как она перерастет в беду.

Слаженная работа министерств труда и социального развития, здравоохранения и образования уже принесла ощутимые результаты: количество семей в социально опасном положении сократилось почти вдвое, число отказов от новорожденных в роддомах снижается, а все больше детей возвращаются в кровные семьи.

В основу новой программы положен принцип раннего выявления кризисных ситуаций. Специалисты делают ставку не на наказание, а на всестороннюю поддержку семьи. Для этого внедряются новые форматы работы: службы «Единого окна», мобильные бригады, кризисные квартиры, социальные гостиницы и стационарозамещающие технологии. В муниципалитетах развиваются родительские клубы, где мамы и папы получают психологическую и педагогическую помощь.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак отметила, что предупреждение сиротства начинается со своевременной помощи семье. По ее словам, благодаря службе «Дети в семье» и межведомственным консилиумам специалисты анализируют каждый случай и помогают родителям преодолеть трудности. Она подчеркнула, что семья должна чувствовать реальную поддержку государства, а не давление, и именно такой комплексный подход позволяет возвращать детей в родные дома.

Особое внимание в программе уделено профилактике через спорт, культуру и молодежную политику. В регионе создаются подростковые пространства, развиваются форматы совместного досуга детей и родителей, а для ребят в сложной ситуации организуются экскурсии и мастер-классы с известными спортсменами. Это помогает укрепить детско-родительские отношения и сформировать у молодежи правильные жизненные ориентиры.