На мокрой дороге водителям стоит увеличить дистанцию и учитывать, что тормозной путь может существенно вырасти, предупредил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT. Он также отметил, что пробуксовка снижает управляемость, а занос задней оси требует быстрых, но аккуратных действий.

По словам эксперта, при заносе на переднеприводном автомобиле следует немного добавить газ и повернуть руль в сторону заноса, а на заднеприводном — отпустить педаль. При боковом сносе важно корректировать направление руля, чтобы восстановить контроль над машиной.