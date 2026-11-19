Вымышленные нейросетями судебные акты все чаще становятся причиной штрафов в российских судах. Об этом рассказала RuNews24.ru генеральный директор компании «Юридические технологии» (ИИ-ассистент для юристов «Стриж») Полина Омельчук.

По ее информации, к октябрю 2026 года в России зафиксировано десять таких случаев, а глобальная статистика насчитывает более 2200 эпизодов. Первый российский штраф в 50 тысяч рублей был назначен в мае компании «ЦСС» за использование несуществующих судебных решений в кассационной жалобе. Эксперт отметила, что зарубежная практика демонстрирует более глубокие последствия: в Индии Верховный суд отменил решения из-за недостоверных ссылок, а в Англии суд указал на обязанность юристов проверять все источники.

По словам Омельчук, санкции применяются за недостоверные сведения, а не за использование ИИ. Однако вопрос о том, кто должен компенсировать убытки клиенту — юрист или разработчик нейросети — пока не имеет четкого ответа в судебной практике.