Новосибирский борец Александр Точигин выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования на призы губернатора ЯНАО прошли в Тарко-Сале и собрали 157 спортсменов из десяти регионов.

Точигин выступал в весовой категории до 38 килограммов. В финале он одолел соперника из Ямало-Ненецкого автономного округа со счётом 2:1.

Тренер Павел Шестаков отметил, что спортсмен доволен победой, но продолжит работать над ошибками. Впереди у борца подготовка к турнирам в Новосибирской и Кемеровской областях.