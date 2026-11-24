За медали чемпионата боролись 245 участников из разных государств. Российские спортсмены показали высокий результат, пополнив копилку сборной тремя золотыми и двумя серебряными наградами. В мужском командном первенстве россияне стали сильнейшими. Также национальная команда получила международное признание Best Overall Team, войдя в пятёрку отмеченных этим званием сборных.

Успех российской команды отметили и на тренерском уровне. Сергей Дозорцев удостоился персональной награды за работу с мужским составом.

Новосибирец трудится в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства с апреля 2013 года, где занимается подготовкой спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он является мастером спорта России международного класса и входит в тренерский штаб национальной сборной по паратхэквондо.

Нынешнее первенство в Муджу стало уже одиннадцатым в истории соревнований. Участники разыграли комплекты наград в различных весовых категориях и спортивных классах.