Специалиста из Новосибирска Сергея Дозорцева признали лучшим тренером мужских команд на мировом первенстве по паратхэквондо. Турнир состоялся 20–22 ноября 2026 года в южнокорейском городе Муджу. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
За медали чемпионата боролись 245 участников из разных государств. Российские спортсмены показали высокий результат, пополнив копилку сборной тремя золотыми и двумя серебряными наградами. В мужском командном первенстве россияне стали сильнейшими. Также национальная команда получила международное признание Best Overall Team, войдя в пятёрку отмеченных этим званием сборных.
Успех российской команды отметили и на тренерском уровне. Сергей Дозорцев удостоился персональной награды за работу с мужским составом.
Новосибирец трудится в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства с апреля 2013 года, где занимается подготовкой спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он является мастером спорта России международного класса и входит в тренерский штаб национальной сборной по паратхэквондо.
Нынешнее первенство в Муджу стало уже одиннадцатым в истории соревнований. Участники разыграли комплекты наград в различных весовых категориях и спортивных классах.