В Новосибирске с 27 ноября изменится схема движения автобуса № 3. Общественный транспорт вновь будет следовать по привычному маршруту через улицы Республиканскую и Кропоткина. Об этом сообщили в городской администрации.

Вернуть прежнюю схему движения удалось после окончания работ на тепловых сетях. Специалисты ООО «НТСК» завершили техническое перевооружение магистрального трубопровода на улице Кропоткина.

Автобус № 3, соединяющий железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» с жилым комплексом «Северная корона», возобновит движение по утверждённому маршруту.