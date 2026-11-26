Государственный архив Новосибирской области поделился редкими фотографиями, запечатлевшими строительство первых трамвайных путей и появление нового вида транспорта в городе. Публикацию подготовили к памятной дате: 26 ноября исполнилось 92 года с момента запуска регулярного трамвайного движения.

Изначально открыть маршрут собирались 7 ноября 1934 года — в годовщину Октябрьской революции. Однако планы пришлось изменить из-за технических сложностей с оборудованием. Электроэнергию на подстанцию подали только 23 ноября. После этого специалисты проверили состояние путей, провели пробный запуск вагонов и устранили обнаруженные недочеты.

Торжественное открытие состоялось 26 ноября в 11:00. Именно тогда первый трамвай вышел на городскую линию.

Подготовка к запуску началась еще летом 1933 года. Строители одновременно прокладывали два направления. Одно соединяло железнодорожный вокзал с трамвайным парком. Второе проходило от Ипподромской площади, где сегодня расположен Центральный рынок, до Дома науки и культуры — нынешнего здания Новосибирского театра оперы и балета.

В последующие десятилетия трамвай оставался одним из главных способов передвижения по городу. Его позиции начали меняться только в середине 1980-х годов, когда в Новосибирске открыли первую линию метро.