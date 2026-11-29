С 27 ноября 2026 года жители Новосибирска должны пользоваться общественным транспортом по обновлённым правилам. Изменения затронули поведение пассажиров в салоне, порядок оплаты поездок, провоз вещей и требования к проведению съёмок. Новые нормы утверждены постановлением мэрии № 12343.

В документе подробно перечислены действия, которые теперь запрещены пассажирам автобусов, троллейбусов и трамваев.

За что пассажиров могут наказать

Одно из требований касается использования льготных документов. Передавать свои проездные удостоверения другим людям или пользоваться чужими льготами для оплаты поездки нельзя.

Также пассажирам запрещается портить элементы салона, оборудование и наносить на транспорт рекламные изображения, надписи или другие отметки. Под запрет попало и неправильное размещение личных вещей: сумки и ручная кладь не должны перекрывать проходы, двери и аварийные выходы.

Отдельные ограничения касаются поведения во время поездки. Нельзя занимать сиденья не по назначению, мешать закрытию дверей, самостоятельно открывать их без необходимости или приводить в действие аварийные устройства при отсутствии угрозы жизни и здоровью. Высовываться из окон движущегося транспорта также запрещено.

Новые требования к оплате и перевозке вещей

Оплатить поездку необходимо своевременно, используя предусмотренные способы: банковскую или социальную карту, наличные деньги, валидатор либо терминал.

В салон нельзя приносить продукты и другие предметы, которые могут испачкать транспорт или окружающих пассажиров.

При этом правила предусматривают возможность бесплатного провоза некоторых вещей. В частности, пассажиры могут взять с собой:

собаку на коротком поводке;

один складной велосипед или самокат, разместив его на специально отведённой площадке;

музыкальный инструмент в чехле.

Можно ли снимать видео в автобусах и трамваях

Отдельный пункт новых требований посвящён фото- и видеосъёмке. Профессионально фотографировать или снимать видео внутри городского транспорта без предварительного согласования с перевозчиком запрещено.

Контролировать соблюдение порядка будут кондукторы и специальные контролёры. Кроме того, от пассажиров требуют соблюдать очередность при посадке и выходе, снимать рюкзаки при входе в салон и держаться за поручни во время движения.

За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Новосибирской области.