Новосибирская область создала систему помощи бойцам СВО с тяжёлыми ранениями: их привозят в регион на долечивание, реабилитацию и протезирование, чтобы родным не приходилось ездить в Москву.

Замгубернатора Евгений Прохоренко рассказал Сиб.фм, что регион наладил взаимодействие с Минобороны. Идея появилась в 2024 году, когда московские госпитали перестали справляться с потоком раненых. Основой стали 425-й госпиталь с филиалами, санаторий «Ельцовка», протезное предприятие и гражданская медицина. Минобороны поддержало проект и выделило финансирование.

Теперь родные могут приезжать к бойцам из Кузбасса, Омска и Томска, а не лететь в Москву. Развивается и протезирование — протезы делают под спорт и будущую профессию.

Важная часть системы — центр «Защитник» на Немировича-Данченко. Там ветераны получают реабилитацию, психологическую помощь и поддержку фонда «Защитники Отечества». Проект планируют расширять.