В Новосибирске на парковке по улице Виктора Уса произошёл крупный пожар, в результате которого огонь повредил несколько автомобилей. О происшествии очевидцы сообщили в сообществе АСТ-54 28 ноября.

По предварительной информации, пламя полностью уничтожило как минимум пять машин. Среди автомобилей, оказавшихся в огне, свидетели происшествия упоминают Porsche Cayenne, Subaru Impreza и «Ниву».

Предположительно, общее число пострадавших от пожара автомобилей может достигать десяти. Причины возгорания, а также сведения о возможных пострадавших пока не сообщаются.