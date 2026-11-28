После необычно тёплого ноября в Новосибирскую область приходят снегопады и минусовые температуры. В связи с изменением погоды региональное управление МЧС усиливает профилактическую работу. Спасатели обращают внимание жителей на опасность тонкого льда, увеличение числа пожаров в холодный сезон и необходимость соблюдения правил безопасности во время туристических походов.

Одной из главных угроз ближайших дней станет выход людей на замерзающие водоёмы. По прогнозам спасателей, в выходные и на следующей неделе количество желающих выйти на первый лёд заметно увеличится.

Заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Кудинов напомнил, что в прошлом осенне-зимнем сезоне на водоёмах Новосибирской области погибли пять человек. Среди них было трое детей. Особую опасность тонкий лёд представляет для несовершеннолетних и рыбаков, которые спешат открыть сезон зимней рыбалки.

По словам представителя ведомства, в регионе уже фиксировали случаи массового выхода людей на непрочный лёд. На Обском водохранилище дети катались на самокатах, а взрослые выезжали на велосипедах.

Для предупреждения несчастных случаев в области стартовала профилактическая акция «Ледостав». В патрулировании водоёмов участвуют сотрудники МЧС, полиции, муниципальных администраций и волонтёры.

Из-за затянувшегося тепла сроки открытия ледовых переправ могут сдвинуться. Для безопасного движения транспорта по льду необходимы устойчивые морозы на протяжении нескольких недель. Кроме того, спасатели напоминают, что из-за работы Новосибирской ГЭС Обь не замерзает полностью даже зимой, поэтому выход на реку остаётся опасным.

Ещё одна проблема, на которую обращают внимание спасатели, — пожарная безопасность в жилых домах. С начала 2026 года в Новосибирской области произошло 4467 техногенных пожаров. Это на 45 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество погибших также выросло: огонь унёс жизни 123 человек, что на 25 больше показателя предыдущего года.

Почти половина возгораний связана с неосторожным обращением с огнём. Около 30% происшествий произошли из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, ещё более 12% — из-за неправильного использования печного отопления.

С наступлением холодов нагрузка на отопительные приборы и электросети увеличивается. Поэтому в регионе ежедневно проводят профилактические мероприятия, в которых задействованы около 1200 человек.

Особое внимание уделяют установке автономных пожарных извещателей. С 2017 года в жилых домах жителей области появилось более 22 тысяч таких устройств. В первую очередь ими обеспечивают многодетные семьи.

Как сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Алексей Брызгалов, благодаря своевременному срабатыванию извещателей только в 2026 году удалось спасти более 50 человек, включая 34 ребёнка. За весь период действия программы приборы помогли сохранить жизни 508 человек, из которых 309 — дети.

При этом в ноябре, несмотря на общее увеличение числа погибших с начала года, статистика оказалась более благоприятной. За месяц зарегистрировали 282 пожара против 295 годом ранее. Число погибших снизилось с 14 до восьми человек.

В МЧС также рассказали, как действовать, если человек получил обморожение или сильно замёрз. Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в тёплое помещение и обеспечить тёплым питанием. При сильном обморожении может потребоваться обезболивающее.

Спасатели отдельно предостерегают от попыток согреть человека с помощью алкоголя или растирания спиртом. При отсутствии необходимых навыков лучше не предпринимать рискованных действий и обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Отдельные рекомендации адресованы любителям путешествий. Перед отправлением в поход необходимо зарегистрировать маршрут в региональном управлении МЧС или его территориальном подразделении.

В заявке следует указать количество участников, их подготовку, оснащение, маршрут передвижения, сроки путешествия и контрольное время выхода на связь. Дежурные сотрудники центра управления в кризисных ситуациях следят за зарегистрированными туристическими группами и связываются с ними. Если погодные условия ухудшаются, путешественникам рекомендуют изменить планы или найти безопасное укрытие.

С наступлением снегопадов возрастает вероятность обрушения крыш из-за скопления тяжёлых снежных масс и наледи. Для контроля состояния зданий в Новосибирской области используют беспилотные летательные аппараты.

Совместно с Государственной жилищной инспекцией специалисты обследуют кровли по заранее составленному графику. Полученные материалы направляют управляющим организациям и собственникам зданий, чтобы те своевременно устраняли нарушения.

Если ответственные лица игнорируют предписания и не принимают необходимых мер, к ним могут применить административные санкции.

МЧС призывает жителей региона соблюдать осторожность на водоёмах, следить за исправностью отопительных и электрических приборов и учитывать погодные условия при планировании поездок.