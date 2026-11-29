Жительница Новосибирска Оксана Усова, которая воспитывает десятерых детей, стала участницей специального выпуска телепередачи Андрея Малахова. Программа вышла в эфир 29 ноября и была посвящена Дню матери.

В студии многодетная сибирячка рассказала о своей семье и обстоятельствах, которые долгое время осложняли получение государственной награды «Мать-героиня». Как стало известно во время эфира, сейчас документы Усовой проходят необходимые проверки. Среди причин, из-за которых оформление звания ранее затягивалось, назывались расторжение брака и судимость, полученная женщиной ещё в подростковом возрасте.

Помимо непростой истории с награждением, героиня поделилась новостями из жизни близких. Оксана уже успела стать бабушкой: её внуку Тимофею недавно исполнился год. При этом семья готовится к очередному пополнению — старшая дочь женщины ждёт второго ребёнка.

Отдельной темой разговора стало личное преображение новосибирки. В эфире Оксана рассказала, что смогла похудеть на 54 килограмма. Её история вызвала интерес у гостей студии, которые поддержали многодетную мать и отметили её настойчивость.

Участие в программе стало для Оксаны возможностью рассказать широкой аудитории не только о сложностях на пути к почётному званию, но и о достижениях, семейных радостях и переменах в собственной жизни.