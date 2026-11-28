Утренний конфликт с дракой на улице закончился задержанием трёх мужчин в центральной части Новосибирска. Инцидент произошёл на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. На место происшествия обратили внимание сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования.

Во время обхода территории правоохранители увидели, как трое молодых людей выясняют отношения с помощью кулаков. Участники конфликта громко выражались нецензурной бранью и не стеснялись окружающих. По информации ведомства, все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После замечания росгвардейцев мужчины прекратили наносить друг другу удары, однако продолжили вести себя вызывающе и обмениваться оскорблениями.

В итоге всех троих задержали и передали сотрудникам полиции. Там предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям участников конфликта.

Как уточнили в Росгвардии, благодаря оперативному вмешательству сотрудников серьёзных травм удалось избежать.