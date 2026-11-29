Переезд из Белгородской области в Новосибирск стал для 25-летней Маргариты вынужденным решением после ракетного удара по посёлку Маслова Пристань. Вместе с мужем и девятимесячным сыном она оставила привычную жизнь и отправилась в другой регион. Теперь мальчику год и девять месяцев, а семья готовится к рождению второго ребёнка. В День матери молодая женщина поделилась воспоминаниями о пережитом и рассказала, как опасные события изменили её отношение к материнству, пишет МК в Новосибирске.

До осени 2025 года Маргарита с супругом и маленьким сыном жила в съёмной квартире в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Несмотря на близость к приграничным территориям, семья не спешила покидать регион.

По словам женщины, сообщения об атаках беспилотников появлялись регулярно. Однако чаще речь шла о происшествиях на трассе между Шебекино и Белгородом или за пределами их населённого пункта. Иногда звуки ударов доносились из соседних посёлков, но Маргарита не предполагала, что опасность может коснуться их непосредственно.

Переломным днём стало 8 октября 2025 года. Тогда под ракетный удар попал физкультурно-оздоровительный комплекс «Пристань спорта» в Масловой Пристани. В результате атаки были погибшие и пострадавшие.

После случившегося супруги решили не рисковать и уехать вместе с ребёнком. Для новой жизни выбрали Новосибирск — город, где Маргарита родилась и провела детство.

Организовать поездку с маленьким ребёнком оказалось непросто. Семье предстояло собрать вещи, продумать дорогу и не забыть самое необходимое. В спешке супруги даже оставили в прежней квартире семейные фотоальбомы. Позже родственница смогла забрать их у арендодателя.

Билеты купили на прямой поезд до Новосибирска. Коляску отправили отдельно посылкой, поэтому во время поездки Маргарите пришлось носить сына в специальной переноске.

«Вплоть до посадки в поезд, пока мы жили у свекрови, я таскала ребёнка только на себе. Он ещё учился ходить у опоры», — вспоминает женщина.

Среди вещей, которые супруги решили забрать с собой, оказался и синтезатор. Разместить музыкальный инструмент в вагоне было непросто, но оставлять его семья не захотела.

Возвращение в Новосибирск не стало мгновенным возвращением к ощущению дома. Здесь у Маргариты были знакомые и друзья, однако за время жизни в Белгородской области она успела привыкнуть к другому укладу, окружению и климату.

«Жизнь изменилась кардинально. С одной стороны, тут мои знакомые и старые приятели, так как я родилась здесь. С другой стороны, я привыкла к жизни в маленьком посёлке, к новым знакомым и климату юга средней полосы», — рассказала она.

Поначалу женщине было непросто принять произошедшие перемены. Даже знакомые с детства улицы не сразу помогли почувствовать себя на своём месте.

«Какое-то время было отторжение ситуации, трудно было чувствовать себя дома. Сейчас уже легче», — признаётся Маргарита.

Обустроиться на новом месте семье помогли родственники. Родители молодой женщины участвовали в организации переезда и поддерживали супругов после возвращения. Отец Маргариты оказывал финансовую помощь и привозил продукты. Свёкор помог с покупкой бытовой техники, а мама женщины стирала вещи, пока в квартире не появилась собственная стиральная машина.

Постепенно супруги наладили быт и привыкли к новой обстановке. Сейчас они уже думают о дальнейшем расширении жилплощади: скоро в семье появится второй ребёнок.

События в Белгородской области заставили Маргариту пересмотреть привычные представления о родительских заботах. Она признаётся, что после пережитого многие повседневные трудности с воспитанием ребёнка стали казаться менее значительными.

«Я думаю, это событие заставило задуматься о том, насколько ценна жизнь человека, ребёнка сама по себе», — говорит молодая мама.

Женщина отмечает, что родителям в приграничных населённых пунктах приходится беспокоиться не только о здоровье, развитии и воспитании детей. Гораздо страшнее — постоянная угроза обстрелов и атак беспилотников.

В Новосибирске Маргарита теперь особенно ценит возможность спокойно наблюдать за взрослением сына: радоваться его первым словам, учить новым навыкам и переживать из-за обычных детских шалостей.

«Здесь, в безопасности, мы можем расстраиваться, если ребёнок всё не может понять, как ходить на этот горшок, как сказать первые слова, как не рассыпать кашу по столу. А в зоне военного конфликта у родителей порой одна радость — что все живы в принципе», — поделилась она.

Для Маргариты День матери теперь связан не только с поздравлениями и подарками. Этот праздник стал напоминанием о том, насколько важно ценить возможность быть рядом со своими детьми.

«День матери — это праздник, когда нам, как мамам, стоит на минуту отвлечься от графиков развития ребёнка и роста зубов и порадоваться, что наш ребёнок рядом с нами, здесь», — считает женщина.

Сейчас семья постепенно строит планы на будущее в Новосибирске. Старший сын растёт, супруги ждут второго малыша и обустраивают жизнь на новом месте.

История Маргариты стала для неё самой важным напоминанием: родительское счастье не всегда измеряется успехами ребёнка, его первыми словами или достижениями. Иногда главное — просто видеть, что он рядом, обнимать его и не бояться за его жизнь.