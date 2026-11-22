Новые турникеты будут принимать банковские и транспортные карты, а также биометрические данные. Их оснастят автоматическими створками, датчиками безопасности и системой «Антипаника». Также предусмотрен мониторинг пассажиропотока и технического состояния оборудования.

На закупку турникетов в лизинг готовы выделить до 444,5 млн рублей. Поставку на склад метрополитена планируют в апреле 2027 года. Заявки на аукцион принимают до 7 декабря 2026 года, торги состоятся 11 декабря.