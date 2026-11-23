Жители смогут получить консультации специалистов о способах заражения, мерах защиты, диагностике и профилактике заболевания. Также им расскажут, где пройти бесплатное анонимное обследование. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, 25 ноября в Советском районе Новосибирска организуют бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. Медицинская акция пройдёт с 15:00 до 19:00 возле здания администрации на проспекте Академика Лаврентьева, 14.

Результаты обследования можно будет получить примерно через 15 минут.