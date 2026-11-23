С 23 ноября по 4 декабря 2026 года Роспотребнадзор организует всероссийскую горячую линию, посвящённую профилактике ВИЧ-инфекции. Информационная кампания приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
Жители смогут получить консультации специалистов о способах заражения, мерах защиты, диагностике и профилактике заболевания. Также им расскажут, где пройти бесплатное анонимное обследование. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, 25 ноября в Советском районе Новосибирска организуют бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. Медицинская акция пройдёт с 15:00 до 19:00 возле здания администрации на проспекте Академика Лаврентьева, 14.
Результаты обследования можно будет получить примерно через 15 минут.