Врачи новосибирского центра имени Мешалкина помогли 10-летней Валерии из Суздаля справиться с опасным нарушением сердечного ритма. Девочке провели сложную операцию, после которой работа сердца постепенно пришла в норму.

У ребёнка с рождения диагностировали тяжёлый порок сердца. В первые годы жизни Валерия перенесла несколько хирургических вмешательств в России и Германии. Позже состояние осложнилось инфекцией сердечной мышцы. На её фоне образовались рубцы, которые спровоцировали развитие опасной аритмии.

Со временем медикаментозная терапия перестала давать результат. При этом повторная операция представляла серьёзную угрозу для девочки из-за повреждённых участков сердечной ткани. Несколько крупных кардиологических центров не решились взяться за лечение такого сложного случая. В итоге семья обратилась за помощью к специалистам новосибирского центра Мешалкина.

Операцию провела команда под руководством заведующего отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталия Шабанова. Медики выбрали малоинвазивный подход, который позволил устранить очаг аритмии с минимальным воздействием на ослабленный орган.

Положительные изменения подтвердились спустя пять месяцев после вмешательства. Сердечный ритм Валерии стабилизировался, а результаты обследований показали восстановление нормальной работы сердца.

Сейчас девочка вернулась к привычному образу жизни: посещает школу и занимается творчеством.