За январь–октябрь 2026 года в России зарегистрировали на 16,1% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года. Число тяжких и особо тяжких деяний сократилось на 21,9%. Такие данные приводит ГУ МВД России по Новосибирской области.

Снизилось количество преступлений против личности и собственности, включая убийства, кражи и мошенничества. На 31,1% стало меньше правонарушений, связанных с использованием информационных технологий. Также уменьшилось число преступлений на улицах и в общественном транспорте.

По данным ведомства, сократилось количество деяний, совершённых несовершеннолетними, людьми в состоянии опьянения и ранее судимыми. За десять месяцев уменьшилось и число ДТП, погибших и пострадавших в авариях. При этом раскрываемость преступлений прошлых лет выросла на 21,1%.