В Новосибирской области работник деревообрабатывающего предприятия получил 200 тысяч рублей компенсации после тяжёлой производственной травмы. Выплаты удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры Чулымского района.

Во время проверки по обращению местного жителя выяснилось, что в октябре 2021 года мужчина травмировался при обработке брёвен. В результате несчастного случая ему ампутировали четыре пальца левой руки.

Причиной происшествия стали нарушения при подготовке сотрудников по вопросам охраны труда. Кроме того, работодатель не оформил трудовые отношения с пострадавшим надлежащим образом.

Прокурор обратился в суд с требованием установить факт трудовых отношений и взыскать компенсацию морального вреда. Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал работодателя выплатить мужчине 200 тысяч рублей. Решение уже исполнено.

Также организацию привлекли к административной ответственности за нарушения при оформлении трудового договора.