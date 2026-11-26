В Искитимском районе Новосибирской области расследуют несчастный случай на угольном предприятии «Сибантрацит Майнинг». Во время ремонта оборудования водитель карьерного БелАЗа пострадал от упавшего на него тягового электродвигателя. Мужчина получил серьёзную травму ноги. Об этом 26 ноября сообщили в Государственной инспекции труда региона.

Инцидент произошёл 19 ноября в посёлке Листвянский. По предварительным данным, работник занимался ослаблением колодок электродвигателя, который до этого демонтировали с самосвала и установили на специальную опору.

В процессе выполнения работ агрегат потерял устойчивость, сдвинулся с места и упал на мужчину. Пострадавшего доставили в Искитимскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Для выяснения обстоятельств происшествия трудовая инспекция создала специальную комиссию. Её участники осматривают место инцидента, изучают документацию и опрашивают работников, которые могут располагать информацией о случившемся.

Специалистам предстоит установить, почему оборудование сорвалось с опоры и были ли соблюдены правила охраны труда. Если проверка выявит нарушения, виновных могут привлечь к административной ответственности. Собранные материалы также передадут в следственные органы для принятия решения.