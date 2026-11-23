В Искитиме Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада» и пассажирского автобуса. За рулём легковой машины находился 21-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством.

На место аварии оперативно прибыли экипажи Госавтоинспекции, пожарные расчёты и три бригады скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась четырём пассажирам.

Впоследствии министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи человек. Двух пострадавших госпитализировали и направили в травматологическое отделение. Ещё пятерым медикам удалось оказать помощь непосредственно на месте происшествия.

Молодого человека, управлявшего легковым автомобилем, задержали. В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины ДТП и восстанавливают полную картину произошедшего.

