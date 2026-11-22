Одно из происшествий случилось вечером 21 ноября в селе Довольное. Сообщение о возгорании поступило из частного дома, рассчитанного на две семьи. Пожарные прибыли по адресу уже через четыре минуты. При осмотре выяснилось, что пламя распространилось на кровлю здания и веранду одной из квартир.

Справиться с открытым огнём удалось за полчаса. Для ликвидации возгорания задействовали 12 сотрудников и три пожарные машины.

Огонь повредил 80 квадратных метров крыши. Помимо этого, пострадали веранды обеих квартир, а внутренние помещения одной из них оказались полностью закопчены. Общая площадь пожара достигла 110 квадратных метров. Люди в результате происшествия не пострадали.

В региональном управлении МЧС призывают жителей внимательнее относиться к пожарной безопасности. Специалисты советуют своевременно проверять электропроводку, избегать одновременного подключения большого количества электроприборов и не оставлять детей одних. Особое внимание необходимо уделять правилам курения — засыпать с сигаретой опасно для жизни.

Дополнительную защиту жилья обеспечат автономный пожарный извещатель и огнетушитель объёмом от пяти литров.

При обнаружении огня или признаков возгорания следует сразу вызвать пожарных по номеру 101 либо обратиться в экстренную службу по телефону 112.