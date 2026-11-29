В Искитиме Новосибирской области школьник получил серьёзную травму во время пребывания в спортивном зале общежития рядом с КСК «Молодость». На мальчика обрушилась металлическая труба, закреплённая на высоте нескольких метров. Пострадавшему потребовалась хирургическая помощь.

Происшествие случилось 28 ноября. По информации местного сообщества «Наш Город Искитим», ребёнок сидел на скамейке, когда сверху сорвалась тяжёлая металлическая конструкция. Она использовалась для крепления баскетбольного кольца и упала примерно с трёхметровой высоты.

Отец мальчика рассказал, что труба, предположительно, не была надёжно зафиксирована. Металлическая деталь пришлась на область ног и бедра. После случившегося ребёнка доставили в Искитимскую центральную районную больницу. Медики обследовали школьника и приняли решение провести операцию.

Как сообщает паблик, за содержание спортивного объекта отвечает муниципальное учреждение МБУ «ЦРФКиС» Искитима, которым руководит Пётр Котельников. Также в публикации говорится, что местные тренеры и раньше сталкивались с падением этой конструкции. По их словам, труба неоднократно срывалась и с шумом ударялась о пол во время тренировок.

Семья пострадавшего намерена добиваться проверки обстоятельств случившегося и планирует обратиться в Следственный комитет.

На момент публикации официальных заявлений от администрации Искитима, руководства спортивного учреждения и правоохранительных органов не было. Причины падения конструкции и возможные нарушения требований безопасности предстоит установить.