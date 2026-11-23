После аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и несколько бригад скорой помощи. Первоначально за медицинской помощью обратились четверо пассажиров.

Позже подробности происшествия озвучили в региональном министерстве здравоохранения. По словам главы ведомства Ростислава Заблоцкого, медицинскую помощь оказали семи пострадавшим. Двоих из них доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение. Всего на месте работали три бригады скорой помощи.

Водителя «Лады» задержали непосредственно после столкновения. В отношении 21-летнего автомобилиста может быть возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и все обстоятельства аварии.