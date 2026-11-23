Утром 23 ноября в Искитиме Новосибирской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На улице Советской автомобиль «Лада», за рулём которого находился 21-летний молодой человек без водительских прав, столкнулся с автобусом.
После аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и несколько бригад скорой помощи. Первоначально за медицинской помощью обратились четверо пассажиров.
Позже подробности происшествия озвучили в региональном министерстве здравоохранения. По словам главы ведомства Ростислава Заблоцкого, медицинскую помощь оказали семи пострадавшим. Двоих из них доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение. Всего на месте работали три бригады скорой помощи.
Водителя «Лады» задержали непосредственно после столкновения. В отношении 21-летнего автомобилиста может быть возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и все обстоятельства аварии.