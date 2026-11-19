В Новосибирске возникла аварийная ситуация на контактной сети электротранспорта. На пересечении улиц Писарева и Ипподромской оборвались провода, используемые для движения троллейбусов, пишет Сиб.фм.

По словам очевидцев, происшествие случилось около 16:43. В момент обрыва контактная сеть сильно искрилась. Официальная информация поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 17:03.

После получения сообщения к месту направили аварийную бригаду. В настоящее время сотрудники Центра управления городским автоэлектротранспортом занимаются устранением повреждения.

Пока неизвестно, повлияла ли авария на работу троллейбусных маршрутов. Сроки полного восстановления контактной сети также не сообщаются.