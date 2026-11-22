По предварительным данным, 35-летний автомобилист не справился с управлением. В результате машина отклонилась от движения и наехала на металлическое перильное ограждение.

Без пострадавших не обошлось. В салоне иномарки находились три человека, которым потребовалась медицинская помощь. Среди них — женщина 1982 года рождения, мужчина 1981 года рождения и 12-летний мальчик 2013 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины дорожного происшествия.