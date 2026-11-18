В Советском районе Новосибирска расследуют гибель 53-летней женщины, которая владела квартирой и сдавала её в аренду. Информация о предполагаемом убийстве поступила в полицию 17 ноября, сообщили правоохранители.

По подозрению в причастности к преступлению задержали жильцов квартиры — 37-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Предварительно установлено, что между арендодателем и нанимателями произошла ссора, которая переросла в драку. Полученные хозяйкой травмы оказались смертельными.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Подозреваемых передали следственным органам. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).