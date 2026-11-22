В Новосибирске за сутки спасатели дважды выезжали на вызовы, связанные с опасными ситуациями на водоёмах. Об инцидентах рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Первый случай произошёл в районе Октябрьского моста. По сообщению очевидцев, в ледяную воду попала собака. Её владелец попытался добраться до животного по кромке льда. К нему присоединился ещё один мужчина, решивший оказать помощь.

Однако до прибытия спасательной службы оба человека смогли выбраться на берег самостоятельно. Собака также выбралась из воды. В результате происшествия никто не пострадал.

Ещё один вызов поступил с озера Лесного. Очевидцы заметили детей, которые катались на коньках по тонкому льду. К моменту приезда специалистов несовершеннолетние уже покинули водоём. На месте оставался взрослый мужчина, с которым спасатели провели разъяснительную беседу.

В МАСС подчёркивают, что выход на неокрепший лёд может закончиться трагедией. Особую опасность такие прогулки представляют для детей, поэтому взрослым важно не только объяснять им правила безопасности, но и самим показывать правильный пример.

Отдельно спасатели обратились к владельцам собак с просьбой выгуливать питомцев возле водоёмов на поводке. Если животное провалилось под лёд, не следует пытаться самостоятельно приблизиться к нему по непрочному покрытию или прыгать в воду. Такие действия создают смертельную угрозу и для человека.

При происшествиях на водоёмах необходимо сразу обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.