В Новосибирске сотрудники Росгвардии остановили молодого человека, который ночью нарушил правила дорожного движения на площади Калинина. 19-летний водитель ехал на автомобиле без государственных номеров и пересёк перекрёсток на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Нарушителя заметили около часа ночи во время патрулирования территории сотрудники Заельцовского отдела вневедомственной охраны. Их внимание привлекла Toyota Corona, на которой отсутствовали регистрационные знаки. Кроме того, водитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал.

После остановки автомобиля выяснилось, что за рулём находился 19-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. Также установили, что машина принадлежит его отцу.

На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Молодому человеку предстоит ответить за допущенные нарушения ПДД.