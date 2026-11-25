В Кировском районе Новосибирска полицейские задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшей оказалась женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

О происшествии правоохранителям сообщили жители многоквартирного дома. На вызов прибыли сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» вместе с представителями вневедомственной охраны Росгвардии.

По предварительной информации, конфликт произошёл между мужчиной и женщиной, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала между ними возникла словесная перепалка, однако вскоре ссора переросла в драку.

В результате женщина получила травмы. После осмотра медики отнесли их к категории тяжкого вреда здоровью.

Мужчину задержали в соответствии со статьёй 91 УПК РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности случившегося и проводят следственные действия. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.