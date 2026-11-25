В посёлке Базово Чулымского района расследуют уголовное дело о похищении 40-летнего местного жителя. По версии следствия, ночью 23 ноября двое мужчин против воли посадили своего знакомого в машину и увезли его. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установили следователи, подозреваемые заранее договорились о совершении преступления. Они применили к потерпевшему насилие, после чего поместили его в автомобиль и направились в заранее выбранное место.

Поездка прервалась после того, как машину остановили сотрудники полиции. Мужчину освободили.

В отношении двух местных жителей возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Оба фигуранта задержаны, им предъявили обвинение.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для сбора доказательств и выяснения всех обстоятельств произошедшего.