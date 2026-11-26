В Новосибирской области муниципалитет обязали выплатить 250 тысяч рублей пенсионерке, получившей серьезную травму из-за гололеда. Инцидент произошел в селе Довольное, где пожилая женщина упала на тротуаре, который не был очищен от наледи.

В результате падения сельчанка сломала руку. Медики диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом со смещением. Восстановление после травмы потребовало длительного лечения.

Пострадавшая обратилась в суд, который признал ответственность за случившееся на муниципалитете. Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание пешеходной дорожки и несвоевременная уборка льда.

По решению суда администрация должна выплатить пенсионерке 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и причиненного ущерба. Об этом сообщили правоохранители.