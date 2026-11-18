В селе Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области загорелся двухэтажный деревянный дом. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Информацию о происшествии предоставили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным, которые добрались до места вызова за шесть минут. К этому моменту огонь успел распространиться на всю крышу здания.

Для ликвидации пожара потребовалось около полутора часов. В тушении участвовали 12 спасателей, которые использовали три единицы пожарной техники. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Всего за минувшие сутки подразделения МЧС выезжали на 12 пожаров в Новосибирской области. Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий девяти ДТП. Происшествий на водных объектах за этот период не зафиксировано.