Одним из наиболее серьёзных происшествий стал пожар в ночь на 21 ноября в Кировском районе Новосибирска. Загорелась квартира на седьмом этаже дома на улице Зорге. Из подъезда самостоятельно вышли 22 человека, включая двух детей. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из одной из квартир двух человек, в том числе ребёнка. Медицинская помощь им не понадобилась.

Открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. Огонь повредил 30 квадратных метров помещения. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ещё один пожар произошёл утром 22 ноября на улице Выборной в Октябрьском районе. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова. Восьмой этаж жилого дома оказался сильно задымлён. С помощью специальных спасательных устройств сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек.

Возгорание удалось потушить за 20 минут. Огонь повредил мусор на площади три квадратных метра и входную дверь квартиры, весь этаж оказался закопчён. Один человек отравился продуктами горения.

В МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, следить за состоянием электропроводки, не перегружать розетки и не оставлять детей без присмотра. Также спасатели рекомендуют установить дома автономный пожарный извещатель и иметь огнетушитель.

При обнаружении возгорания необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112.