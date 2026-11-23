Новосибирская область продолжает занимать ведущие позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития. Одним из ключевых факторов успеха стала выстроенная в регионе система поддержки научных исследований, инновационных разработок и взаимодействия науки с промышленностью.

О мерах, запланированных на 2026 год, рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев в ходе оперативного совещания. По его словам, действующие механизмы позволяют эффективно развивать научную отрасль и создавать условия для внедрения новых разработок.

Губернатор Андрей Травников отметил, что региону удалось сформировать компактную систему поддержки науки и наладить сотрудничество между академическими институтами, университетами, промышленными предприятиями и органами власти.

Приоритетные задачи для исследователей определяются совместно с профильными министерствами и научными организациями. Для реализации проектов привлекаются различные источники финансирования. Такой подход позволяет рассчитывать на решение включённых в утверждённый перечень прикладных задач в течение двух лет.

В числе наиболее значимых событий 2026 года — открытие центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), а также завершение строительства второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета.

Отдельное внимание в регионе уделяют поддержке молодых исследователей. Для них предусмотрены именные премии и стипендии, помогающие развивать перспективные научные направления.

Разработки молодых учёных уже охватывают широкий спектр практических задач. Среди них — создание программного обеспечения для проектирования новых авиационных материалов для СибНИА, исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями, коронавирусом и туберкулёзом, а также разработка отечественных систем релейной защиты генераторов, способных заменить зарубежные аналоги.

Таким образом, Новосибирская область делает ставку не только на развитие фундаментальной науки, но и на практическое применение научных достижений в промышленности, медицине и высокотехнологичных отраслях экономики.