В Новосибирском государственном университете состоялась встреча молодых исследователей с заместителем губернатора Ириной Мануйловой. Участники обсудили развитие науки в регионе и меры поддержки начинающих специалистов.

По имеющимся данным, в Новосибирской области работают около 4,5 тысячи молодых учёных. Более 2,8 тысячи из них обучаются в аспирантуре.

На встрече представители научных институтов рассказали о своих исследованиях. В частности, сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Всеволод Ефременко занимается изучением древних организмов, обитавших на территории Арктической Сибири в меловом периоде.

По словам учёного, совместно с научным руководителем ему удалось выделить не менее четырёх новых видов ископаемых организмов. Кроме того, некоторые из них впервые обнаружили в Северной Сибири. Исследователи также определили возраст горных пород и смогли сопоставить арктические отложения с породами в Европе, в том числе Южной.

Молодые исследователи Новосибирской области могут получать президентские и региональные стипендии, участвовать в конкурсах на премии и претендовать на грантовую поддержку.