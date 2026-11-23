В Куйбышевский районный суд Новосибирской области передано уголовное дело в отношении четырех мужчин, обвиняемых в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, в апреле 2026 года группа злоумышленников напала на потерпевшего из-за незначительного конфликта: они использовали перцовый баллончик, пневматические пистолеты, мачете и бейсбольную биту.

В результате нападения один из участников группы нанес жертве удары битой по голове, причинив легкий вред здоровью. Дата рассмотрения дела будет объявлена дополнительно.